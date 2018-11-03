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03.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Галичина, Крым, Политические репрессии, Россия, Украина
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Выкраденных из Крыма российских солдат переводят в тюрьму под Львовом

Похищенные украинскими спецслужбами на границе с Крымом российские военные Максим Одинцов и Александр Баранов осуждены на длительные тюремные сроки и переводятся в колонию, расположенную во Львовской области.

Об этом сообщил севастопольский омбудсмен Павел Буцай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские суды признали граждан России Одинцова и Баранова виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Из киевского СИЗО их переводят в колонию Львовской области», – сообщил Буцай в своем блоге.

Напомним, что 20 ноября 2016-го года сотрудники СБУ похитили двух российских военных в нейтральной зоне между Крымом и Украиной.

По версии украинских спецслужб, Одинцова и Баранова задержали во время попытки встретиться с курьером, который выманил военных, чтобы передать «липовые» дипломы о полученном ранее на Украине образовании, необходимые крымчанам для получения офицерского звания в РФ.

Владимир Рыбин, принимающий участие в защите россиян на Украине, ранее сообщал, что Одинцова и Баранова готовили к обмену, однако он так и не состоялся.

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