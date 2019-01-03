Похмельный офицер ВСУ искалечил руку, показывая, как надо метать боевую гранату

03.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Офицер одного из подразделений ВСУ, не отойдя от новогодних праздников, получил ранения руки, устроив показательные занятия по метанию боевой гранаты.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что в зоне проведения так называемой операции оккупационных сил в подразделениях ВСУ снова имеют место членовредительство и нарушения воинской дисциплины в результате низкого морально-психологического состояния.

«В районе населенного пункта Золотое офицер 54-й бригады вооруженных сил Украины, не отошедший от новогодних праздников, устроил показательные занятия по метанию боевой гранаты, в результате чего получил ранение руки. Фамилия искалеченного командованием бригады тщательно скрывается», – сообщил Андрей Марочко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что жители подконтрольной Киеву территории Луганщины массово жалуются в правоохранительные органы на бесчинства пьяных резервистов.