Покинувший Киев социолог подтвердил, что крымчане не видят себя с Украиной

08.09.2021 15:24 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть боится признаться, что подавляющее большинство крымчан негативно относится к ее курсу и поддерживает воссоединение с Россией.

Поэтому исследования, подобные тем, что киевский социологический центр «InfoSapiens» провел накануне форума «Крымская платформа», не публикуются официально.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил известный украинский социолог Евгений Копатько, переехавший в Россию после госпереворота 2014 года.

«Любые социологические исследования подтверждают, что большинство, подавляющее большинство крымчан, если бы референдум состоялся в настоящее время, сделали бы тот же самый выбор. Что они негативно оценивают политику Украины относительно России и Крыма в частности, потому что крымчане на себе испытали и водную, и энергетическую блокаду. Все это на памяти у людей. Поэтому этот опрос подтверждает мнение крымчан», – отметил эксперт.

«То, что результаты «InfoSapiens» не были опубликованы официально – это говорит о том, что эти данные крайне невыгодны украинской власти, вот и весь ответ», – заявил Копатько.

Ранее политолог Сергей Киселев подчеркнул, что сколько бы социологических опросов украинские службы не проводили в Крыму, они всегда будут получать один и тот же результат.

Напомним, согласно данным опроса, 79% жителей Крыма заявили, что считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова. Более того, оказалось, что 89% крымчан поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президента Владимире Путине, и 77% – уверены, что жизнь при России стала лучше. При этом 83% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.