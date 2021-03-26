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26.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Церковь
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Поклонская к своему украинству добавила растождествление с русским православием

Новости Украины

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская от показной приверженности Православию перешла к критике Церкви.

Об этом в своем «фейсбуке» написал бывший секретарь Одесской епархии Андрей Новиков, комментируя интервью Поклонской Антону Красовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не смотрел всё интервью Поклонской Красовскому, только его «церковную» часть. Конечно, человек полностью растождествляет себя с Церковью, превращается в «патриотический» вариант МБХ-медиа, «Московского комсомольца» и портала «Кредо».

Когда человек в публичном пространстве говорит именно аббревиатурой «РПЦ» о Русской Православной Церкви, это всегда подчеркнутое пренебрежение, всегда какая-то претензия «извне». Цитаты: «у меня есть вопросы к РПЦ», «на мой взгляд это невозможно, но, по всей видимости, в РПЦ это возможно».

Человек, повторюсь, четко растождествляет себя и свою позицию с «РПЦ», намекает на какой-то очень низкий стандарт в ней, выше которого сама Наталья. В общем, скатывается в такой вариант комсомольского патриотизма», – написал Новиков.

Он удивлен тем, что даже «госсертифицированный гей Красовский» пытается в ходе интервью защитить Русскую Церковь.

Отметим, что ранее Общественная палата ДНР попросила руководство российского Крыма не выдвигать Поклонскую на предстоящих выборах в Госдуму РФ за ее слова про республику в том же интервью.


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