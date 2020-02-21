21.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Китай, Крым, Медицина, Украина
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Поклонская хочет устроить в Крыму карантин для украинцев


Эвакуированные из Китая жители Украины, столкнувшиеся вчера с агрессией жителей Полтавской области, не желавших прибытия в местный санаторий на карантин потенциальных разносчиков коронавируса, могли бы приехать в Крым.

С таким предложением выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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«В российском Крыму готовы принять украинцев, попавших в беду и от которых так «достойно» хотят избавиться соотечественники», – заявила депутат, впрочем, не уточнив, кто именно и где готов принимать эвакуированных из Китая.

Поклонская осудила действия протестующих в Полтавской области.

«Была бы ваша воля, так вы бы убили и сожгли на костре этих несчастных… Вы готовы сжечь людей! Бросаете камни в них, как в прокажённых! Вообще-то на карантин от бешенства надо закрывать таких невменяемых, готовых избавиться от человека только лишь потому, что тот попал в беду», – рассуждает депутат.

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