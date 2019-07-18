Поклонская может сменить Жириновского в ЛДПР

18.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Представители ЛДПР в очередную годовщину расстрела царской семьи выступили в Госдуме с речью о достижениях Российской империи во времена правления Николая II. Выступление получилось настолько комплиментарным по отношению к последнему русскому государю, что Наталья Поклонская, кажется, может весьма органично вписаться в ряды либерал-демократов в случае, если в родной «Единой России» ей не простят голосование против пенсионной реформы.

Последний российский император Николай II был передовиком в реформах всех сфер жизни в стране, а свергнувшие его большевики развалили экономику и даже за 70 лет не смогли догнать империю по основным показателям.

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Об этом на брифинге в Госдуме заявил депутат российского парламента Михаил Дегтярев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Темпы роста в 1880-м году по 1913-й год были по девять процентов ежегодно. Золотой запас Российской империи в 1913-м году составлял 1400 тонн золота. Этого показателя не достиг ни СССР, ни Российская Федерация до сих пор.

Прирост населения был три миллиона человек в год. Это результат планомерной политики Николая II по народосбережению.

Важнейшее сооружение 20-го столетия – Транссибирская магистраль начата Александром III, закончена Николаем II в 1916-м году. Это самое грандиозное сооружение в мире до сих пор в сфере транспорта. А коммунисты за 70 лет не успели построить сухопутную дорогу с твердым покрытием для автомобилей. И только в 21-м веке последний участок ввела современная администрация.

В целом за недолгий период царствования Николая II построено 58 тысяч километров железных дорог. За 72 года советской власти построена 51 тысяча железных дорог. Это цифры сухие», – заявил Дегтярев.

Он также рассказал об успехах России в области трудового законодательства, которые признавала даже «демократическая Америка»: «Николай II впервые в Европе ввел нормирование рабочего дня – 10 рабочих часов. Для той эпохи это был революционный шаг. Император ввел обязательное страхование рабочих от болезни и от несчастных случаев, а президент США Тест в 1913-м году заявил прессе, что император Николай создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может.

Налоги в 1913-м году были самыми низкими. В два раза ниже, чем в Германии, в четыре раза ниже, чем в Британии.

Народное образование к 1913-му году достигло необыкновенного развития, открывалось 9 тысяч школ ежегодно. К 1917-м году в империи было 150 тысяч школ.

Средняя зарплата рабочего составляла 37 рублей. Умножим эту цифру на мультипликатор, он введен экономистами. Получается 48 тысяч рублей современных в месяц.

Старший дворник зарабатывал 40 рублей – на современные – 50 тысяч рублей в месяц. Полковник зарабатывал 300 рублей – на современные рубли – 415 тысяч.

Важно вспомнить, кого догоняла СССР на съездах – а именно Россию 1913-го года. Хитрый Никита Хрущев стал догонять Америку, когда Россия 1913 года оказалась недосягаемой», – подчеркнул жириновец.