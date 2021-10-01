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01.10.2021 08:41 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия
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Поклонская намекнула на новую должность в «маленькой стране»

После того, как новый состав Госдумы вступит в полномочия, депутат нынешнего состава парламента, избранная...

После того, как новый состав Госдумы вступит в полномочия, депутат нынешнего состава парламента, избранная от Крыма Наталья Поклонская получит новую работу. Вероятнее всего, как и писала пресса ранее, она займет должность посла России в африканском островном государстве Кабо-Верде.

На это в эфире радиостанции «Комсомольская правда» намекнула сама Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 12 октября, в ближайшие дни, конечно же, я сообщу всем, кем я стала. Я не хочу преждевременно, потому что это не совсем правильно. Пусть сейчас все хорошо закончится, депутатская моя карьера, эпоха депутатской деятельности завершится спокойно, и дальше я всем объявлю с большой радостью и с удовольствием.

Хочу сказать одно – что новый этап в моей карьере для меня это большая честь, это мое желание и, на самом деле, очень интересно. И я этому очень рада. Поэтому хочу, чтобы все случилось, и поэтому буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы наша Россия звучала везде. И из какой-то, хотя бы маленькой страны, еще лучше стало внести каплю, ну, как получится, красоты», – заявила Поклонская.

Ранее в интервью Поклонская заявила, что хотела бы занять должность  посла России на Украине.

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