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19.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
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Поклонская не против своего изображения на розовом шампанском и вкусных пирожных

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская готова бесплатно размещать свое фото или рисунки с ее изображением на различную продукцию, лишь бы там было написано “Крым наш”.

Об этом она заявила в эфире радиостанции “Авторадио”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Поклонская подчеркнула, что не согласна рекламировать водку и крепкие напитки.

“Вообще нет коммерческих у нас с ними отношений. Я разрешила просто использовать свой образ. Никаких договоров, процентов, денег – мы об этом даже не говорили… Вообще, если будет такой логотип на бутылочках “Розовое вино”, “Розовое шампанское”, пирожное вкусное, тортики, да все, что угодно, крымские продукты – пусть там будет написано “Крым наш”, “Няш-мяш, Крым – наш” и символы “Крымской весны”, это будет здорово, классно, пусть подымаются”, – заявила Поклонская.

Ранее “ПолитНавигатор” писал, что крымское эфиро-масленичное предприятие «Крымская Роза» выпустило продукцию с изображением экс-прокурора республики, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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