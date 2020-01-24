24.01.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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Поклонская обещает помочь Чубарову с машиной для автопробега по Крыму

Так называемый «марш на Крым», который анонсируют меджлисовцы, закончится в случае его проведения арестами инициаторов и участников.

Об этом «Комсомольской правде» заявил экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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«Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками – мы так рады вас видеть!», – сказала Поклонская.

«Впрочем, скорее всего «Марш достоинства» закончится «великим стоянием» за перешейком. С нарушителями границы у нас не церемонятся. Спросите у своих моряков», – в свое учередь добавялет издание.

Как писал «ПолитНавигатор», так называемый «марш на Крым» может обернуться кровавой провокацией для его участников.

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