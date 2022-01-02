Поклонская отругала крымскую полицию

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Новости Украины

Гражданин Украины, который с букетом цветов пытался проникнуть в дом экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы, а ныне – посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, готовил покушение.

Об этом она заявила эфире телеканала «Первый севастопольский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, на территорию моего домовладения проник гражданин Украины. Он ловко перепрыгнул через высокие ворота, пытался ворваться в дом. Тарабанил, кричал что-то, говорил. Я успела закрыться внутри, и он не смог ворваться. То есть, не надо быть юристом, прокурором или следователем, чтобы понять, что это покушение. И довести до конца своё преступление он не смог по независящим от его воли причинам – потому что я закрыла, и он не смог пробраться. Затем приехали сотрудники моей охраны, его вывели. Мы дождались сотрудников полиции, и дальше для меня всё закрыто тайной», – сказала Поклонская.

Политик начала ругать крымских правоохранителей. Она возмутилась, что её никто не опрашивал, а на заявления так и не ответили.

«Я просто поражаюсь работе следственных органов Республики Крым. К сожалению, я не прокурор, но была бы прокурором, и были бы меры реагирования на такие факты. Но сейчас очень нет, очень жаль. Я вернусь уже со своим адвокатом. Мы спросим следователей, какое процессуальное решение принято по моему заявлению. И дальше уже посмотрю, что делать», – подчеркнула посол.

При этом она добавила, что пытавшийся проникнуть в её дом ранее даже приходил к Поклонской на приёмы.

«Кто он такой – мне ничего не известно. Надеюсь, что личность этого человека должны были бы установить правоохранительные органы, следователи. Если они это сделали, то хорошо. Но я сомневаюсь, что они это сделали, потому что они даже не пригласили меня и не отобрали какого-нибудь объяснения», – возмутилась Поклонская.