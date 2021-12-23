В особняк Поклонской попытался проникнуть украинский «ухажер» с цветами

Новости Украины

В особняк экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы, а ныне – посла Росси в Кабо-Верде Натальи Поклонской попытался прорваться гражданин Украины с цветами.

Видеозапись произошедшего в своем блоге опубликовала сама Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике видно, что мужчина перелез через высокий забор и подошел к двухэтажному дому Поклонской. Сама экс-прокурор сообщила, что названного гостя задержали, им оказался гражданин Украины, которого сразу же депортировали на родину.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме. Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего «гостя» отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого», – заявила Поклонская.

Бывший крымский милиционер, блогер Сергей Веселовский отмечает, что нападения украинских гастарбайтеров стали уже тенденцией, на которую правоохранители закрывают глаза.

«Не понимаю, чем возмущена Наталья Владимировна. Вот я совершенно спокоен, видя что психически неуравновешенный бандеровец-русофоб, 28 ноября набросившийся на меня в гаражном кооперативе с дубинкой, продолжает там работать охранником. Потому что заранее знаю ответ как полиции Центрального района Симферополя, так и руководства СГК-12: «Ну он ведь тебя не убил и даже не покалечил? А вот если, пользуясь служебным положением, заминирует твой гараж, или застрелит (зарежет) тебя, то мы его точно объявим в розыск (уволим)», – отмечает Веселовский.