Поклонская: Поддержать Крымскую весну меня вынудили преступники

04.02.2022  17:48 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Главной причиной проведения референдума Крымского референдума 2014 года стал государственный переворот, совершенный в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявила бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ прошлого созыва Наталья Поклонская, недавно указом президента получившая должность замглавы Россотрудничества.

Главной причиной проведения референдума Крымского референдума 2014 года стал государственный переворот, совершенный в Киеве....

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Издание поинтересовалось, почему она ранее высказала желание участвовать в создаваемой в Верховной раде комиссии по установлению причин, приведших к переходу Крыма под российскую юрисдикцию.

«Я буду участвовать, чтобы ответить на основной вопрос, с целью которой была создана комиссия. Раскрыть причину, по которой в Крыму был проведен референдум. Причиной и предпосылкой этого явился государственный переворот 2013-2014 годов. А также публичные угрозы со стороны лиц, организовавших этот переворот и захвативших власть в Киеве по отношению к жителям полуострова», – сказала Поклонская.

По ее словам, Украина еще не установила причины референдума, о чем свидетельствует создаваемая комиссия, то все уголовные дела в отношении людей, осужденных за так называемую госизмену в связи с крымскими событиями, подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам украинскими судами.

«И не могут быть завершены до окончания работы спецкомиссии парламента страны. Ее выводы должны учитываться при вынесении судебного решения», – считает экс-прокурор.

У нее поинтересовались, была ли Крымская весна закономерностью, а также спросили, как убедить весь мир в том, что Крым – российский.

«Крым и есть субъект РФ, это ясно и убеждать никого не надо. По поводу исторической закономерности я не знаю, не историк. Знаю только, что, если бы не преступные действия лиц, организовавших госпереворот в Украине, никто не думал бы о референдуме. По крайней мере, я не думала об этом до того момента, как меня не вынудили к этому преступники в Киеве, захватившие власть и публично рассылающие угрозы в адрес жителей Крыма», – ответила Поклонская.

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