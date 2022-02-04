Поклонская: Поддержать Крымскую весну меня вынудили преступники

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Новости Украины

Главной причиной проведения референдума Крымского референдума 2014 года стал государственный переворот, совершенный в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявила бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ прошлого созыва Наталья Поклонская, недавно указом президента получившая должность замглавы Россотрудничества.

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Издание поинтересовалось, почему она ранее высказала желание участвовать в создаваемой в Верховной раде комиссии по установлению причин, приведших к переходу Крыма под российскую юрисдикцию.

«Я буду участвовать, чтобы ответить на основной вопрос, с целью которой была создана комиссия. Раскрыть причину, по которой в Крыму был проведен референдум. Причиной и предпосылкой этого явился государственный переворот 2013-2014 годов. А также публичные угрозы со стороны лиц, организовавших этот переворот и захвативших власть в Киеве по отношению к жителям полуострова», – сказала Поклонская.

По ее словам, Украина еще не установила причины референдума, о чем свидетельствует создаваемая комиссия, то все уголовные дела в отношении людей, осужденных за так называемую госизмену в связи с крымскими событиями, подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам украинскими судами.

«И не могут быть завершены до окончания работы спецкомиссии парламента страны. Ее выводы должны учитываться при вынесении судебного решения», – считает экс-прокурор.

У нее поинтересовались, была ли Крымская весна закономерностью, а также спросили, как убедить весь мир в том, что Крым – российский.

«Крым и есть субъект РФ, это ясно и убеждать никого не надо. По поводу исторической закономерности я не знаю, не историк. Знаю только, что, если бы не преступные действия лиц, организовавших госпереворот в Украине, никто не думал бы о референдуме. По крайней мере, я не думала об этом до того момента, как меня не вынудили к этому преступники в Киеве, захватившие власть и публично рассылающие угрозы в адрес жителей Крыма», – ответила Поклонская.