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17.03.2019, Севастополь, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина, Церковь
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Поклонская призвала относиться к «томосу» как к бумажке

Население России и Украины – это один народ, разделенный сегодня границами. Инициированный Петром Порошенко «томос» о признании украинских раскольников – бумажка, цель появления которой – отторжение друг от друга двух частей единого народа.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия и Украина – это один народ. Люди из России и люди из Украины ничем не отличаются друг от друга, и так будет всегда, нравится это кому-то или нет.

Духовно мы никогда не делились, хоть сейчас и пытаются разделить. А их бумажки, томосы, не имеют благодати, это не от Бога. Мы были православными людьми, мы один народ. Мы жили на Украине когда-то, я жила в Киеве, я знаю, что Украина – это добрая страна, трудолюбивый народ. У нас одна Победа, одна вера, одни традиции, одни песни. Наши деды и прадеды сидели в окопах и не делили Родину», – сказала она.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Поклонская заявила, что Россия через 5-10 лет продолжит воссоединение со своими историческими землями, в перспективе вернёт себе и Мать городов русских – Киев.

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