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11.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Россия, Украина
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Поклонская: Все кандидаты на Украине – русофобы или марионетки США

В списке сегодняшних претендентов на пост президента Украины нет человека, способного возродить некогда цветущее государство. Об этом на пресс-конференции в Ялте заявила экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Поклонской, все кандидаты настроены антироссийски и не смогут восстановить отношения между странами.

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«Ни один кандидат на Украине недостоин такой должности и права руководить этой замечательной, доброй, настоящей, когда-то цветущей Украиной. Сегодня ее испохабили, сделали страшной, неадекватной страной, унизили. Украину просто уничтожили.

Нужен человек, который ее снова поднимет, который не будет в своих страхах копаться и выполнять указания заокеанских лидеров, не будет марионеткой в чьих-то руках для достижения цели каким-то образом навредить России и так негативно относиться ко всему русскому. Но такого человека я не вижу там», — заявила Поклонская.

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