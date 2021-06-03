«Поколение Z» испохабило стену возле символа Севастополя

03.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе представители подрастающего поколения, в том числе из числа приезжих, изрисовали опорную стену возле памятника затопленным кораблям. Об этом в своем блоге сообщил глава горхоза Евгений Горлов.

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«Вандалы разрисовали стену напротив памятника затопленным кораблям. Рисунки и надписи нанесены маркером, поэтому Паркам и скверам удалось с помощью воды полностью отмыть стену. Готовим очередное обращение в правоохранительные органы для установления нарушителей и привлечения их к ответственности», – написал Горлов в своем блоге.

Севастопольская журналистка Елена Анисимова полагает, что виновных в порче городского имущества вычислить элементарно.

«Что там готовить обращение в полицию? Они там уже были сегодня и переписали все адреса «художников» на стенке. И инсту, и ВК. То, что отмыли, это замечательно. Ваша задача сейчас проконтролировать полицию, чтоб девчули и их родители получили по заслугам. Там искать – вообще раз плюнуть. Девицы с Северной, 31-я и 46-я (Орловка) школы. Это все за пять минут ищется и находится», – комментирует Анисимова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее вандалы изуродовали отремонтированные после воссоединения с Россией набережную Салгира в Симферополе и Таврическую лестницу в центре Севастополя.