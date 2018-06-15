15.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Покушавшимся на Луценко нацистам выдали деньги из бюджета Украины

Украинская неонацистская организация «С14» получила от украинского правительства грант в размере 500 тысяч гривен.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» рассказал советник главы ДНР Александр Казаков , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократичные ребята из группировки «С14», которая, напомню, в России и некоторых странах Европы признана террористической организацией, официально получили от правительства Украины государственный грант на полмиллиона гривен, а это миллион рублей, для патриотического воспитания молодёжи. Тем, кто разгонял цыган и обливал депутатов помоями государство официально выдало деньги – такая вот демократия у них», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что активисты «С14» попытались вытащить из машины генпрокурора Украины.