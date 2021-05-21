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21.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Дзен, Политика, Украина
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Полевой командир Майдана: Зеленский разворачивается не в русскую сторону

Новости УкраиныВладимир Зеленский повторяет трюк своего предшественника Леонида Кучмы, который избрался на первый срок благодаря...

Владимир Зеленский повторяет трюк своего предшественника Леонида Кучмы, который избрался на первый срок благодаря голосам жителей Юго-Востока, а затем, обманув своих избирателей, стал позиционировать себя как прозападный политик, ориентируясь, соответственно, на электорат Западной Украины.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский политик, полевой командир Майдана-2004 Тарас Стецкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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 «Динамика его разворота для меня очевидна. Он разворачивается не в русскую сторону. Он разворачивается ближе сюда. Может, он застрянет посередине, может, он провалится, но пока что социология только подтверждает, что разворот идет сюда, я об этом в вашей студии сказал в январе этого года, когда первый сигнал был. Вопрос теперь, утвердится ли эта динамика как курс, как осознанного политика – пока что это не ясно», – заявил Стецкив.

Ранее один из идеологов партии «Слуга народа», член президентской фракции Никита Потураев похвалился, что Зеленскому удалось завоевать симпатии националистов и превратиться в борца со всем российским.

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