Полевой командир Майдана: Зеленский разворачивается не в русскую сторону

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Владимир Зеленский повторяет трюк своего предшественника Леонида Кучмы, который избрался на первый срок благодаря голосам жителей Юго-Востока, а затем, обманув своих избирателей, стал позиционировать себя как прозападный политик, ориентируясь, соответственно, на электорат Западной Украины.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский политик, полевой командир Майдана-2004 Тарас Стецкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Динамика его разворота для меня очевидна. Он разворачивается не в русскую сторону. Он разворачивается ближе сюда. Может, он застрянет посередине, может, он провалится, но пока что социология только подтверждает, что разворот идет сюда, я об этом в вашей студии сказал в январе этого года, когда первый сигнал был. Вопрос теперь, утвердится ли эта динамика как курс, как осознанного политика – пока что это не ясно», – заявил Стецкив.

Ранее один из идеологов партии «Слуга народа», член президентской фракции Никита Потураев похвалился, что Зеленскому удалось завоевать симпатии националистов и превратиться в борца со всем российским.