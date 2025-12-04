«Полгода назад это казалось фантастикой» – Коц о продвижениях к Запорожью
Следующий год боевых действий будет посвящён освобождению Запорожья и всего Донбасса.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если взять за отсчет времени наступление группировки войск «Восток» в сторону Запорожья за освобождение Угледара, то от Угледара до Запорожья мы прошли сейчас практически ровно половину. Быстрое продвижение на этом направлении стало возможно, во многом благодаря тому, что с юга фланг был обеспечен по линии фронта, которая сформировалась по итогам «контрнаступа» 2023 года.
Соответственно, «Востоку» пришлось обеспечивать себе прикрытие только с севера вот как раз за счет захода в Днепропетровскую область. С севера нас явно не ждали, без подготовленных сооружений оборонительных с той стороны наш локомотив было просто не удержать, и сейчас Гуляйполе можно штурмовать не только с юга и востока, но и сверху, откуда мы и заходим в него, где фортификаций практически нет», – рассказал Коц.
Параллельно ВС РФ взламывают линию обороны на реке Гайчур перед Ореховом.
«Орехов – это уже следующий, западнее, узел обороны перед Запорожьем, на который мы тоже уже поддавливаем через Малую Токмачку, от Каховского водохранилища. Чтобы вы понимали – в районе Каховского водохранилища самая северная точка наших войск всего в 25 километрах от Запорожья. Еще полгода назад мне операция по освобождению этого города казалась бы фантастикой», – отметил военкор.
При этом он напомнил, что в Великую Отечественную войну Херсон освобождали после Запорожья.
«Я не исключаю, что после операции по освобождению Запорожья, а это уже, конечно, следующий год. До конца этого года, думаю, мы Димитров освободим, а следующий год будет посвящён освобождению Запорожья и Донбасса», – предположил Коц.
