Следующий год боевых действий будет посвящён освобождению Запорожья и всего Донбасса.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если взять за отсчет времени наступление группировки войск «Восток» в сторону Запорожья за освобождение Угледара, то от Угледара до Запорожья мы прошли сейчас практически ровно половину. Быстрое продвижение на этом направлении стало возможно, во многом благодаря тому, что с юга фланг был обеспечен по линии фронта, которая сформировалась по итогам «контрнаступа» 2023 года.

Соответственно, «Востоку» пришлось обеспечивать себе прикрытие только с севера вот как раз за счет захода в Днепропетровскую область. С севера нас явно не ждали, без подготовленных сооружений оборонительных с той стороны наш локомотив было просто не удержать, и сейчас Гуляйполе можно штурмовать не только с юга и востока, но и сверху, откуда мы и заходим в него, где фортификаций практически нет», – рассказал Коц.