Полиция Киева провела спецоперацию по задержанию «писающего мальчика»

23.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве полиция задержала молодого человека, ранее помочившегося в центре столицы на фотографии погибших боевиков-майданщиков.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба киевской полиции.

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«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы, – говорится в сообщении.

Свой поступок задержанный объяснил алкогольным опьянением.

Также отмечается, что в рамках досудебного расследования, начатого по статье о хулиганстве, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», инцидент произошел ночью. Более подробно читайте и смотрите видео в материале «В Киеве «писающий мальчик» помочился на фотографии майданщиков».