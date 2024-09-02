Полиция Молдовы разрешила посылать молдаванок «в бордели для русских солдат»

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В словах депутата парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантоя о том, что «молдаванки будут обслуживать российских солдат в публичных домах», – нет ничего предосудительного.

Такое определение вынесла молдавская полиция, рассмотрев жалобу оппозиционного депутата Аделы Райляну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инспекторат полиции столичного сектора Буюкань определил, что в словах депутата молдавского парламента отсутствуют признаки правонарушения.

Депутат от оппозиционного парламентского Блока коммунистов и социалистов Адела Райляну утверждает, что ответ, полученный от правоохранителей, противоречит заключению Совета по вопросам равенства, определившему, что заявление Нантоя можно трактовать как разжигание ненависти.

«По сути, эта тема не ограничивается унизительным заявлением депутата, а отражает более глубокую реальность: мы достигли точки, когда граждан нашей страны унижают, но защитить свою честь они не могут», – сказала Райляну.

В июне 2024 года, после выступления танцовщиц молдавского ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме, Оазу Нантой заявил с парламентской трибуны, что «молдавские женщины могут стать проститутками и обслуживать в публичных домах российских солдат».

Позже 76-летний депутат от правящей партии вышел на трибуну парламента, чтобы извиниться, но в итоге пригласил коллег от оппозиции в украинские города Бучу и Ирпень, чтобы якобы лицезреть следы преступлений российской армии.

«Прошу прощения у граждан Республики Молдова, которые не прочитали мое заявление полностью и поняли что-то предвзято. Мы, граждане Республики Молдова, не позволим собой манипулировать и быть запуганным стадом. Мы 20 октября, сделаем решительный шаг к миру, свободе. Все на референдум!», – заявил тогда Нантой.