Молдавский депутат-русофоб не намерен извиняться за сравнение соотечественниц проститутками

Ветеран молдавской политики, депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность», сравнив танцовщиц ансамбля «Жок», выступавших на Петербургском экономическом форуме, с проститутками, обслуживающими русских солдат в борделях, не намерен приносить извинения, пишет unimedia.md.

«Заявление принадлежит мне. Есть полный текст, но давайте вырвем три строчки из контекста и… Больше всех возмутилась госпожа Адела Рэйляну (депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов), но она не голосовала за Декларацию, осуждающую политику геноцида РФ в отношении детей Украины, а также агрессию против Украины, ее не было в Буче. На мой взгляд, специалисты по манипулированию общественным мнением в Москве дали указание отвлечь общественное мнение от сути, от основного послания заявления о том, что мы должны объединиться, чтобы дать отпор этим угрозам этого «русского мира». Наверное, на следующем заседании я выйду на трибуну и в своей манере дам объяснения», – заявил Оазу Нантой.

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Ранее, 14 июня, Оазу Нантой, выступая с парламентской трибуны, упомянул участниц ансамбля народного танца «Жок», которые, по его словам, «танцевали не бесплатно для беглого олигарха Илана Шора на экономическом форуме в Петербурге». Нантой заявил, что «в условиях русского мира в Молдове у красивых молдавских девушек появится блестящая перспектива обслуживать российских солдат в публичных домах за рубли», а у парней будет перспектива стать «пушечным мясом».

Эти слова вызвали шквал критики, причём не только со стороны оппозиции. Известная депутат-феминистка из правящей партии «Действие и солидарность», председатель Платформы женщин-депутатов Дойна Герман сообщила, что на следующем заседании парламента попросит Оазу Нантоя извиниться за свои «сексистские» высказывания.