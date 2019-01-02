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03.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Полиция по ошибке избила конструктора самолёта «Мрия»

В Киеве полиция по ошибке избила 81-летнего конструктора самолета «Мрия» Виктора Ковальского, сообщил в своем блоге депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

«Патрульные полицейские избили Виктора Ковальского… Я знаю лично этого талантливого разработчика. Слава Богу, что он остался живой», – написал депутат.

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По информации телеканала «1+1», инцидент произошел возле станции метро «Шулявская». Ковальского избивали пятеро мужчин, двое из которых, якобы, были сотрудниками полиции. Они угрожали отвезти старика в отделение и пытать, чтобы тот признал вину.

После выяснилось, что конструктора по ошибке приняли за валютного мошенника, который «кинул» одного из нападавших на 10 тысяч долларов, когда тот менял деньги.

Авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину.

Ранее на Украине была проведена реформа полиции по грузинскому образцу.

Глава патрульной полиции во время новогодних праздников стал фигурантом скандала, прилюдно матерясь в состоянии алкогольного опьянения.

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