Монтян выложила видео пьяного матерящегося главы полиции Киева

03.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Киевский юрист Татьяна Монтян опубликовала видео пьяного матерящегося главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули.

Чиновник после употребления алкоголя в одном из ночных клубов взобрался на сцену, где принялся расхваливать работу собственного ведомства, используя ненормативную лексику.

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Сопровождавшая Зозулю дама пыталась прервать его выступление, однако он продолжил материться, демонстрируя истинный уровень «реформированной» украинской полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сама Монтян сопроводила ролик старой фотографией Зозули в футболке с изображением конопляного листа, утверждая, что полицейский в определенных кругах более известен под кличкой «Укурок».