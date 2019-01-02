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Монтян выложила видео пьяного матерящегося главы полиции Киева
Киевский юрист Татьяна Монтян опубликовала видео пьяного матерящегося главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули.
Чиновник после употребления алкоголя в одном из ночных клубов взобрался на сцену, где принялся расхваливать работу собственного ведомства, используя ненормативную лексику.
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Сопровождавшая Зозулю дама пыталась прервать его выступление, однако он продолжил материться, демонстрируя истинный уровень «реформированной» украинской полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сама Монтян сопроводила ролик старой фотографией Зозули в футболке с изображением конопляного листа, утверждая, что полицейский в определенных кругах более известен под кличкой «Укурок».
Метки: Реформа МВД Украины, Татьяна Монтян, Юрий Зозуля
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