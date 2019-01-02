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03.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Общество, Происшествия, Скандал, Украина
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Монтян выложила видео пьяного матерящегося главы полиции Киева

Киевский юрист Татьяна Монтян опубликовала видео пьяного матерящегося главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули.

Чиновник после употребления алкоголя в одном из ночных клубов взобрался на сцену, где принялся расхваливать работу собственного ведомства, используя ненормативную лексику.

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Сопровождавшая Зозулю дама пыталась прервать его выступление, однако он продолжил материться, демонстрируя истинный уровень «реформированной» украинской полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сама Монтян сопроводила ролик старой фотографией Зозули в футболке с изображением конопляного листа, утверждая, что полицейский в определенных кругах более известен под кличкой «Укурок».

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