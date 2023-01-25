Полиция в Симферополе рассеяла нелегальное сборище сторонников «хизбов»

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В Симферополе задержали группу поддержки за несанкционированное собрание под зданием суда во время избрания меры пресечения взятым накануне спецслужбами в Джанкойском районе участникам ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Сбежавшая в Киев верхушка меджлиса (также запрещен в РФ за экстремизм), в украинские времена рассматривавшая «хизбов» как конкурентов, теперь подключилась к поддержке задержанных и ожидаемо заявляет о «репрессиях против мусульман», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне ФСБ сообщила о задержании 6 членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир», работу которой координировали с территории Украины. Среди мусульман Крыма шла вербовка новых членов ячейки и распространение пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир». Возбуждены уголовные дела.

Сегодня задержанных привезли в Киевский райсуд Симферополя, который должен определить им меру пресечения. С утра под зданием собралась группа крымских татар, и хоть они заявляют, что все являются родственниками и близкими задержанных и интересуются их судьбой, несанкционированное собрание снималось на видео и транслировалось в прямом эфире на странице проукраинского объединения «Крымская солидарность», которое называет себя «правозащитным».

Прибывшие к месту правоохранители и сотрудники Росгвардии задержали, по данным той же «солидарности», 12 человек и сопроводили их на автобусах в райотделы полиции Симферополя. Никаких насильственных действий, или их последствий, на фото и видео с места не подтверждаются. Однако глава запрещенной в РФ организации меджлис крымско-татарского народа Рефат Чубаров в своем телеграм-канале заявил, что «российские каратели силой пытаются разогнать людей, которые пришли, чтобы поддержать арестованных вчера в Джанкойском районе шестерых крымских татар».

При этом Чубаров утверждает, что «в прямом эфире российские каратели прервали работу крымско-татарских журналистов, снимающих это насилие на видео».

Насилия на видео не зафиксировано, кроме просьбы сотрудника МВД пройти в автобус к человеку, который ведет стрим с мобильного телефона. Относится ли «Крымская солидарность» к зарегистрированным в РФ СМИ, – весьма сомнительно, но несомненно то, что для поддержки мифа о преследовании и задержании крымских татар меджлис забыл все прежние распри с «хизбами», которых раньше считал своими соперниками в борьбе за умы, души и кошельки мусульман Крыма.

А так называемые правозащитники занимаются подменой понятий, выставляя экстремистскую и террористическую деятельность радикальных исламистов за протесты против политических репрессий и системную критику российских властей.

Главный аргумент – отсутствие у задержанных «хизбов» оружия и взрывчатки, как неотъемлемых атрибутов подготовки к террористическим актам или госперевороту. Тогда как сама организация «Хизб ут-Тахрир» вот уже 20 лет является террористической в РФ и запрещена, равно как в Китае, Германии, Турции, Индонезии, и во всех арабских странах, кроме Ливана, Йемена и ОАЭ.

Государственные органы США относят «Хизб ут-Тахрир» к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман с целью оказывать идеологическую поддержку терроризма.