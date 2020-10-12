Полиция вновь не смогла остановить гей-шабаш в центре Москвы

12.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Геи и лесбиянки беспрепятственно смогли провести все три дня своего ЛГБТ-фестиваля, который проходил три дня в самом центре Москвы (Китай-Город) в конце минувшей недели.

«ПолитНавигатор» уже сообщал о попытке активистов патриотической организации SERB прекратить мероприятие, пропагандирующее сексуальные извращения. Однако прибывшая в пятницу полиция остановить фестиваль не смогла. Аналогичная ситуация повторилась и в воскресенье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала активисты во главе с Гошей Тарасевичем вновь предприняли неудачную попытку проникнуть внутрь помещения, где, по их убеждению, происходила неприкрытая пропаганда однополых браков и прочего извращения.

В отличии от первого дня фестиваля, в последний день организаторы уже не пропускали через охрану и журналистов с фото- и видеотехникой.

Выходившие из клуба геи, среди которых оказался «дружок Любови Соболь» – трансвестит Вася, согласились дать интервью журналистам, но только за деньги, назвав неподъемную сумму в рублях.

Тарасевич трижды позвонил в полицию. В первый раз прибыли двое полицейских, преодолели заслон секьюрити, «но вскоре вышли с опущенными вниз глазами и нервно удалились».

На повторные требования Тарасевича полиция не являлась. Зато вскоре мимо стала проезжать полицейская техника- автобусы с надписью «ОМОН», «1 ООП» и т.п.

«Я не поленился и проследовал по маршруту проехавших автобусов. Однако оказалось, что она прибыла для охраны порядка возле расположенной неподалеку синагоги. А на требования прибыть и прекратить гей-шабаш силовики больше откликались», – рассказал репортёр Сергей Рулёв.