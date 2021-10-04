Полиция задержала в Симферополе 90 нарушителей

04.10.2021 10:38 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Правоохранители задержали порядка 90 нарушителей тишины на парковке торгового центра «Ашан» в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что задержанные – любители дрифта, которые по вечерам собираются на парковке ТЦ.

«Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек, жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении 24 человек сотрудниками полиции составлены административные протоколы: за невыполнение ограничительных мер предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, миграционного законодательства, неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также нарушение правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Примечательно, что парковка ТЦ, где регулярно собирались дрифтеры, находится прямо напротив республиканского управления ГИБДД. Незадолго до этого в соцсетях распространился видеоролик, на котором молодые люди окружили патрульный автомобиль полиции и устроили вокруг него хоровод.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Евпатории полиция со стрельбой задержала порядка 60 человек.