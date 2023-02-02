«Полиграфы и пожизненные сроки» – украинский генерал требует новых репрессий против русских

Вадим Москаленко.  
02.02.2023 19:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
Беспредел, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Поскольку на подконтрольной Киеву территории некому защитить русских и просто инакомыслящих людей, неонацисты должны воспользоваться моментом и ужесточить репрессии против неугодных.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку на подконтрольной Киеву территории некому защитить русских и просто инакомыслящих людей, неонацисты должны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сегодня, после того как сам Путин разрушил весь оплот Русского мира, страна должна переходить к более жестким критериям доступа к государственной тайне лиц, которые претендуют на высокие должности. Должна быть нулевая толерантность», – сказал он.

Кондратюк подчеркнул, что на Украине должны ввести систему полиграфов и начать давать пожизненные сроки тем, кого заподозрят в «сотрудничестве с русскими».

«Во-первых, ужесточение уголовной ответственности за государственную измену, вплоть до пожизненного, чтобы российским спецслужбам было сложно завербовать украинских граждан, и они знали, что идти на сотрудничество [с Россией] – это действительно риск потратить жизнь без права амнистии.

Также я считаю оправданным введение системы проведения полиграфов, чтобы все люди, претендующие на допуск к государственной тайне, в обязательном порядке проходили полиграф, чтобы снять любые вопросы», – резюмировал он.

Напомним, на Украине продолжаются тотальные репрессии – СБУ и националисты регулярно задерживают людей по надуманным предлогам, обвиняя их в «службе России» или «измене».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть