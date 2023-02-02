«Полиграфы и пожизненные сроки» – украинский генерал требует новых репрессий против русских

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Поскольку на подконтрольной Киеву территории некому защитить русских и просто инакомыслящих людей, неонацисты должны воспользоваться моментом и ужесточить репрессии против неугодных.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, после того как сам Путин разрушил весь оплот Русского мира, страна должна переходить к более жестким критериям доступа к государственной тайне лиц, которые претендуют на высокие должности. Должна быть нулевая толерантность», – сказал он.

Кондратюк подчеркнул, что на Украине должны ввести систему полиграфов и начать давать пожизненные сроки тем, кого заподозрят в «сотрудничестве с русскими».

«Во-первых, ужесточение уголовной ответственности за государственную измену, вплоть до пожизненного, чтобы российским спецслужбам было сложно завербовать украинских граждан, и они знали, что идти на сотрудничество [с Россией] – это действительно риск потратить жизнь без права амнистии. Также я считаю оправданным введение системы проведения полиграфов, чтобы все люди, претендующие на допуск к государственной тайне, в обязательном порядке проходили полиграф, чтобы снять любые вопросы», – резюмировал он.

Напомним, на Украине продолжаются тотальные репрессии – СБУ и националисты регулярно задерживают людей по надуманным предлогам, обвиняя их в «службе России» или «измене».