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Арестованный сегодня экс-президент Молдовы Игорь Додон – уникальный человек. Единственный лидер бывшей советской республики, который на протяжении всей президентской каденции неустанно говорил о необходимости дружбы с Россией. Это единственный президент страны, входящей в прозападные объединения (ГУАМ, «Восточное партнёрство» и т.д.), в каденции которого эта страна подала заявление на статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В условиях, когда вся элита страны называет себя румынами, Додон говорил и продолжает говорить, что считает себя молдаванином, а свой язык – молдавским.

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Обыск и арест Додона готовился давно. Первый его вызов в прокуратуру по делу пятнадцатилетней давности состоялся 29 ноября прошлого года. Президент Майя Санду, подмявшая под себя всю судебную систему при молчаливом одобрении своих западных кураторов, требовала его ареста уже давно. В последнее время требования с её стороны зазвучали всё более настойчиво.

Арест Додона, её соперника на президентских выборах, состоялся в день её рождения, 24 мая. Примечательно, что в этот день Санду улетела в Вашингтон.

Дополнительно на арест Додона повлияла российская спецоперация на территории Украины. В условиях замедления продвижения российской армии прозападное руководство Молдовы получило карт-бланш от Запада на зачистку политического поля от всех сил, выступающих за дружественные или просто нормальные отношения с Россией.

Ликвидацию российского влияния власти Молдовы готовы осуществлять по украинской модели. При этом, конечно же, будет учтена и местная специфика: наличие де-факто независимого Приднестровья и таких откровенно пророссийских регионов, как Гагаузия и Тараклийский район. Руководство этих регионов будут запугивать и принуждать к покорности, так, как удалось взять под контроль главу Гагаузии Ирину Влах.

Арест Игоря Додона, который формально не является председателем Партии социалистов и даже не входит в руководство партии, в любом случае кардинально меняет политическую систему страны. Откровенно политическое обвинение в «измене родине» делает Додона жертвой прозападного беспредела Санду и мучеником за пророссийскую идею в стране. В защиту Додона высказываются даже те журналисты и общественники, которые совсем недавно его нещадно критиковали, такие как Дмитрий Чубашенко.

Как отмечает Чубашенко, в своих действиях Санду и PAS с некоторым отставанием следуют по пути своих украинских коллег:

«На Украине наблюдается следующий алгоритм: 1. Установление проевропейско-националистического режима. 2. Репрессии против политических оппонентов. 3. Война. 4. Потеря территорий и населения. 5. Развал страны. Украинская власть дошла до 4-й стадии этого сценария, ее кишиневские коллеги перешли ко 2-й».

Поскольку, по словам Чубашенко, действия Санду безоговорочно поддерживаются ее западными покровителями, это означает, что шансы народа Молдовы как-то повлиять на происходящее минимальны, а вышеперечисленные пункты 3, 4 и 5 из области теории перейдут в плоскость реальности.

На сегодняшний день есть три сценария дальнейшего развития событий. При первом сценарии, если в Молдове сложится единая коалиция всех оппозиционных сил против Санду и её режима, есть шанс на изменение ситуации и проведение досрочных выборов. Если же такой коалиции не сложится (второй сценарий), действия властей Молдовы и их западных покровителей примут ещё более наглый и бесцеремонный характер.

Но есть и третий сценарий. А именно, продвижение российских вооружённых сил в сторону Днестра и Дуная в ходе антинацистской спецоперации. В этом случае инстинкт самосохранения вынудит Санду и её клевретов складывать чемоданы и бежать в сторону западной границы. Записываться в территориальную оборону в Молдове будет мало желающих.