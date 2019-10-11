11.10.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Украина
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Политические извращения Зеленского не приведут к миру – глава ДНР

Вольная трактовка украинским президентом Владимиром Зеленским понятия особого статуса Донбасса и Минских соглашений в целом делает бессмысленными все последующие усилия по урегулированию конфликта.

Об этом изданию «Украина.ру» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страх продемонстрировать неуправляемость государства заставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений, далекие от реального смысла пунктов Комплекса мер. Невозможно договориться с теми, кто каждый раз в угоду своим интересам извращает смысл очевидных понятий», – отметил Пушилин.

Напомним, после очередного отказа украинской стороны начать согласованный на Минских переговорах отвод сил в Петровском и Золотом, президент России Владимир Путин заявил, что начало мирного процесса в Донбассе срывается из-за отсутствия политической воли официального Киева.

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