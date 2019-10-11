Политические извращения Зеленского не приведут к миру – глава ДНР
Вольная трактовка украинским президентом Владимиром Зеленским понятия особого статуса Донбасса и Минских соглашений в целом делает бессмысленными все последующие усилия по урегулированию конфликта.
Об этом изданию «Украина.ру» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Страх продемонстрировать неуправляемость государства заставляет Зеленского лавировать и сочинять вариации на тему Минских соглашений, далекие от реального смысла пунктов Комплекса мер. Невозможно договориться с теми, кто каждый раз в угоду своим интересам извращает смысл очевидных понятий», – отметил Пушилин.
Напомним, после очередного отказа украинской стороны начать согласованный на Минских переговорах отвод сил в Петровском и Золотом, президент России Владимир Путин заявил, что начало мирного процесса в Донбассе срывается из-за отсутствия политической воли официального Киева.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.