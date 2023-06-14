Политический ландшафт Германии может стать менее русофобским

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Бывший лидер фракции «Левой партии» в парламенте Германии Сара Вагенкнехт не отказалась от планов создать собственную партию даже после того, как однопартийцы призвали ее сложить мандат. Вагенкнехт известна тем, что в феврале провела в Берлине масштабную акцию против поддержки Украины и за переговоры с Россией.

Сходную позицию занимают многие политики из правой партии «Альтернатива для Германии», которая ныне делит второе место по популярности в ФРГ с социал-демократами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Немецкая «Левая партия» оказалась в кризисе после того, как её руководство потребовало, чтобы известная Сара Вагенкнехт отказалась от места в Бундестаге (парламенте) Германии. Об этом говорится в материале брюссельского портала Politico.

Руководитель «Левой партии» Джанин Вислер заявила, что «руководство партии дало Вагенкнехт четко понять две недели назад, что та должна публично и быстро дистанцироваться от плана создания конкурирующей партии». Однако Сара Вагенкнехт, постоянный гость немецких ток-шоу, пропустила ультиматум мимо ушей и даже подлила масла в огонь, заявив в интервью немецкой газете Welt, что она ведет переговоры об учреждении новой партии и надеется, что дело «сдвинется с мертвой точки».

При этом решение руководства «Левых» не обязывает ее сложить мандат, потому что он принадлежит каждому депутату лично, а не фракции. Несмотря на призывы политической силы как можно быстрее решить, останется ли она в партии, Вагенкнехт сказала, что не собирается определяться до конца года.

Ранее она уже объявляла, что больше не будет баллотироваться в Бундестаг от «Левой партии». А доверенное лицо Вагенкнехт, депутат Бундестага от «Левых» Севим Дагделен, заявила, что решение руководства её партии осудить политика соответствует «логике чисток» и «сектантских практик».

Напомню, что 25 февраля по инициативе Сары Вагенкнехт и её соратницы, журналистки Алисы Шварцер, в Берлине собрались несколько десятков тысяч человек на акцию за мир на Украине, против поставок оружия Киеву и переговоры с Россией. Аналогичные демонстрации прошли также в Кёльне, Бонне и других городах Германии.

Ранее Вагенкнехт и Шварцер опубликовали петицию с «Манифестом за мир», которая набрала уже более 700 тысяч подписей и одновременно вызвала шквал критики среди значительной части политиков Германии – как входящих в правящую коалицию, так и представителей главной оппозиционной партии, ХДС/ХСС. «Левая партия» от этой деятельности Вагенкнехт сразу же дистанцировалась.

При этом в апреле 2023 года американское издание The Washington Post (WP) написало, что Россия ещё в прошлом году будто бы разработала стратегию по созданию «антивоенной коалиции» с участием «Альтернативы для Германии» и «Левой партии», которая имела целью ослабить поддержку Украины в Европе.

WP ссылалась на «тайные российские документы, полученные разведкой одной из европейских стран». На самом деле речь шла о перечне акций, проведённых активистами АдГ и «Левых», в том числе упомянутом митинге в Берлине.

Обеспокоенность Запада вызывает не столько деятельность Сары Вагенкнехт и немецких левых вообще (их рейтинг не превышает 5%, и они могут вообще не попасть в следующий состав Бундестага), сколько растущая популярность «Альтернативы для Германии».

Так, в начале июня 2023 года несколько опросов общественного мнения показали, что АдГ вместе с правящей Социал-демократической партией (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, занимают второе место по популярности в стране.

На первом находится оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС, в Бундестаге представлен в блоке с Христианско-социальной партией, ХСС).

Опрос исследовательского центра Insa для ufptns Bild am Sonntag от 3 июня показал, что и АдГ, и СДПГ пользуются поддержкой 19% граждан, а ХДС – 27%. Партнеры социал-демократов по правящей коалиции, «Зеленые» и свободные демократы (СвДП), получили, соответственно, 13% и 9%, у «Левой партии» – 5%. Показатель АдГ впервые достиг такого уровня за всю историю.

А ежемесячный опрос ARD-DeutschlandTrend подтвердил сравнявшуюся популярность АдГ и СДПГ (18%). Согласно его последним данным, 65% респондентов назвали главной причиной поддержки правых проблемы миграционной политики. На втором месте с 47% – политика в области энергетики и изменения климата, 43% назвали причиной своего решения экономическую политику действующих властей.

Немецкие политические аналитики отмечают, что в начале 2022 года Insa фиксировал рейтинг АдГ на уровне 10-11%, рост популярности партии начался с июля прошлого года, и уже к декабрю достиг 15%. Рейтинг партии был стабилен и колебался в районе 15-16% вплоть до мая текущего года, когда ее популярность резко пошла вверх и достигла новых пиковых значений.

«Альтернатива для Германии» – самая молодая политическая сила в ФРГ, она была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны, называя решение о введении в оборот общеевропейской валюты неудавшимся экспериментом.

С течением времени в её политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. Миграционный кризис в Германии 2015 года, когда страна приняла более миллиона выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ.

В 2017 году партия впервые попала в бундестаг. К 2023-му она представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и занимает 79 мест в Бундестаге, являясь второй по величине оппозиционной силой, давно потеснившей «Левую партию».

Крайне популярна АдГ в восточных землях, на территории бывшей ГДР. В Тюрингии, Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт партия набирала более 20% на местных выборах. В Мекленбурге – Передней Померании, как и в перечисленных землях, АдГ является второй по величине силой в ландтаге.

Сразу после того как «Альтернатива для Германии» достигла рекордных рейтингов популярности, финансируемый бундестагом Немецкий институт по правам человека (DIMR) выпустил 72-страничный доклад Хендрика Кремера под названием «Почему АдГ может быть запрещена». В нем историк утверждает, что партия «нарушает Конституцию ФРГ, оспаривая закрепленную в ней неприкосновенность человеческого достоинства».

В докладе говорится, что АдГ активно и систематически действует «для реализации своих расистских и правых экстремистских целей», пытается сместить границы принятого в обществе, чтобы люди привыкли к выражению расистских позиций в общественной и политической сферах.

В докладе указывается, что обществу и политическим силам необходимо «понять опасность, исходящую от АдГ», и действовать соответствующим образом. При этом сам Кремер утверждает, что ни он, ни институт не выступают за запрет партии.

При этом ещё в апреле 2023 года Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), которое с 2019 года наблюдало за «Молодежной альтернативой» (Junge Alternative, JA), молодёжной организацией АдГ, назвало JA «экстремистской организацией».

Теперь наблюдение за ней будет вестись с использованием всего набора средств, имеющихся в распоряжении немецких спецслужб, включая целенаправленную слежку за членами организации и мониторинг электронной коммуникации, заявил тогда глава BfV Томас Хальдеванг. Следующей – и самой жесткой – штрафной мерой может стать запрет организаций.

Сама же «Альтернатива для Германии» находится под подозрением в экстремизме с марта 2021 года, но окончательное решение BfV по этому поводу до сих пор не вынесено – что даёт властям возможность официально следить за партией и её представителями, в том числе в парламенте.

Стоит отметить, что федеральное министерство внутренних дел Германии уже многократно использовало практику запрета различных организаций под предлогом «экстремизма». Однако добиться запрета партии намного сложнее. Так, попытка властей ФРГ запретить ультраправую Национал-демократическую партию (НДПГ) в 2017 году закончилась неудачно.

Лидеры «Альтернативы для Германии» ранее неоднократно приезжали в Москву, Крым и Донбасс. К примеру, в декабре 2020 года делегацию АдГ, в составе которой был сопредседатель партии Тино Хрупалла, принял глава российского МИДа Сергей Лавров.

Однако после начала СВО представители АдГ приостановили такие поездки: лишние обвинения им явно не нужны.

До парламентских выборов в Германии больше двух лет, и за это время многое может измениться. При этом местные аналитики не сомневаются в том, что «Альтернатива для Германии» на многие годы вошла в первую тройку немецких партий, и вполне может получить второе место на выборах Бундестага в 2025 году. Правда, даже такой результат не гарантирует АдГ места в правящей коалиции и правительстве.

С другой стороны, увеличение представительства АдГ в Бундестаге, а также появление там «новых левых» Сары Вагенкнехт неминуемо приведёт к изменению политики будущего правительства Германии, – независимо от того, создадут его на основе СДПГ, ХДС/ХСС или двух этих партий вместе (как это было во времена Ангелы Меркель). К сожалению, шансов у ФРГ на преодоление колониальной зависимости от США пока не наблюдается, но конкретные действия властей в Берлине могут стать немного менее враждебными по отношению к Москве.