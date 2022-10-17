Политики Черногории обвиняют друг друга в контрабанде сигарет

17.10.2022  14:19 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Криминал, Политика, Россия, Скандал, Черногория


Премьер-министр Черногории (в техническом статусе) Дритан Абазович заявил, что два члена его правительства и президент Черногории Мило Джуканович являются организаторами контрабанды сигарет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На очередном заседании национального Комитета по безопасности и обороне Черногории Дритан Абазович сказал:

Премьер-министр Черногории (в техническом статусе) Дритан Абазович заявил, что два члена его правительства и...

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«Существует три клана, занимающихся контрабандой сигарет. Покровителями одного из них являются партии, в которых состоят [вице-премьер, министр обороны и председатель Социал-демократической партии (СДП) Рашко] Коневич, [министр иностранных дел и почетный председатель СДП Златко] Кривокапич и [президент Черногории и лидер Демократической партии социалистов Мило] Джуканович.

Абазович также отметил, что контрабандой сигарет занимается Зоран Лазович, бывший помощник директора Управления полиции Черногории. Лазович был уволен в марте 2021 года по предложению Дритана Абазовича, который тогда занимал должность вице-премьера и отвечал за деятельность силовых структур Черногории.

В свою очередь, нынешний вице-премьер и министр обороны Черногории Рашко Коневич на том же заседании заявил, что близкий к Абазовичу бывший директор Налогово-таможенной администрации Черногории Раде Милошевич должен быть арестован, поскольку он является одним из организаторов контрабанды сигарет.

Коневич объяснил, что Милошевич, политический директор Гражданского движения УРА, занимался этим в составе организованной преступной группы с ведома премьер-министра [лидера движения УРА] Дритана Абазовича.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее премьер Черногории Дритан Абазович на заседании национального Комитета по безопасности и обороне страны  продемонстрировал фотографию, на которой, как он утверждает, запечатлен президент Черногории Мило Джуканович в компании «шкалярского клана» – одной из самых известных криминальных группировок региона.

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