Политолог Алексей Живов: «Молодой здоровый мужчина Столяров мог бы послужить в штурмовом отряде «Вагнера»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Общественный деятель, публицист и политолог Алексей Живов напомнил о том, что во все времена родственники высокопоставленных руководителей, политиков и бизнесменов проявляли себя на передовой, нынешнее время – не исключение. С них и надо было брать пример мужу дочери министра обороны РФ.

В сети не прекращается скандал, вызванный недопустимыми высказываниями и поведением Алексея Столярова, который оскорбил российских патриотов и назвали их «Z-быдлом», посоветовав «идти на фронт».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Лидер движения «Битва за Донбасс», журналист, публицист, общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов в беседе с нашим изданием предположил, что Столярову самому бы неплохо было бы отправиться на фронт, причем именно на передовую:

«Большинство советских послевоенных государственных деятелей были ветеранами Великой Отечественной войны или ударниками тыла. Когда страна в опасности, все должны вносить вклад. Просто неприемлемо, что ближайшие родственники министра обороны постоянно находятся за границей, да ещё и симпатизируют «украинствующим». Молодой здоровый мужчина Столяров мог бы послужить в штурмовом отряде «Вагнера», – заявил Живов.

Он напомнил, что в годовщину испытаний непричастных в стране быть попросту не может, а дети и ближайшие родственники руководителей российских институтов власти должны быть вовлечены в национальное дело.

Именно поэтому, по мнению политолога, поведение Алексея Столярова, который, по его данным, живет в настоящий момент за границей и высказывает свою антивоенную позицию вообще недопустимо.

«Дети многих известных людей, в том числе политиков сейчас на передовой. Некоторые, как Даша Дугина, отдали свои жизни за Россию. Дочь знаменитого политика и коммерсанта Стерлигова – Пелагея – возит гуманитарную помощь на Донбасс. Сын губернатора Крыма Аксёнова давно на передовой, как и многие депутаты, политики и их дети. В былые времена дочери руководителей страны прислуживали раненным в больницах, а сыновья вели передовые отряды в бой. Если ты трус, и у тебя нет «Святого Георгия», тебе нечего делать во власти. Вот так мыслили русские чуть больше 100 лет назад», – добавил Алексей Живов.