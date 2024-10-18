Политолог Банковой о плане Зеленского: Нам прилетел бумеранг

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Если всё время ждать благоприятный фон как политический, так и на фронте для выхода на переговоры с Россией с более сильных позиций, то его можно не дождаться.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». В ходе беседы эксперт, назвав «план победы» «планом мира», однако признал, что это получилось не случайно, потому что первый вариант – «слишком пафосный».

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«Но цель, как говорил Зеленский, принудить Россию к миру, поэтому тут нет явного противоречия, второе и на Западе постоянно путают. Тут нет принципиального противоречия, но всё-таки это разные вещи. Оказать давление на Россию с целью выйти на переговоры, на которых у нас были бы достаточно сильные позиции», – объяснял политолог.

Однако Шелест возразил, что «ситуация не благоволит» сильной позиции – эвакуация Купянска и митинг в центре Киева родственников пленных и пропавших без вести ВСУшников – «это вообще политически не очень правильный фон».

«Если сейчас искать правильный фон, его можно не дождаться. А что у нас не было эвакуации до этого? Я не вижу чего-то апокалипсического. Фон неблагоприятный уже давно. Проблема не в фоне, а в названии. Это название создало завышенное ожидание. «План победы» – это из США пришло. Это как раз конгрессмены требовали от Байдена представить план победы Украины. А у Зеленского решили воспользоваться. Я считаю, это урок на будущее – не надо заниматься завышенными ожиданиями, потому что бумеранг приходит и создаёт негативный эффект, когда вместо завышенных ожиданий возникает разочарование», – оправдывается Фесенко.