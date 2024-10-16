В Киеве митинг родственников пленных ВСУшников – под выступление Зеленского в Раде

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 13:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина


Сегодня в Киеве родственники пропавших без вести и пленных ВСУшников вышли на Майдан с требованиями вернуть своих родных. Вскоре толпа переместилась на Грушевского к зданию парламента.

Акция, проходящая на фоне презентации Владимиром Зеленским «плана перемоги» в Верховной раде, называется «Услышьте нас!». По словам представителей семей, целые бригады исчезли на фронте. В частности, на Донецком и Запорожском направлениях.

Сегодня в Киеве родственники пропавших без вести и пленных ВСУшников вышли на Майдан с...

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Правда, в украинских СМИ митинг освещается достаточно скупо – это и не удивительно, ведь плакаты манифестантов содержат претензии к чиновникам.

«Горит земля под ногами…кипит уже смола в казане. Это приглашение из ада для тех, кто обогащается на войне» – написано на одном из транспарантов.

Есть данные, что на митинг съехалось множество работников штабов партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» без партийной символики – олигарх-кондитер, как известно, мечтает вернуться в кресло президента, а потому использует любую возможность пошатнуть власть Зеленского.

«Делает ставку на то, что обмены в ближайшее время [ввиду набранного «обменного фонда» в Курской области] будут более масштабными и более частыми.  И именно скрытое, но «правильно» отснятое на фото и видео, формальное участие членов партии Порошенко в этих акциях будет активно использоваться для собственного пиара под лозунгами «мы дожали», – пишут украинские источники.

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