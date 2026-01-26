Политолог: Интерес западных СМИ к Украине вернёт снова только ядерный удар

На Западе уже поняли, что война проиграна, и интерес к украинскому вопросу стремительно уходит на второй план.

Об этом заявил политолог Павел Щелин на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина действительно уходит на второй план, что полностью соответствует философии постмодерна. Простите, оставаться в топе повестки дня четыре года – это сложно. Просто, публика устаёт. В этом проблема. За четыре года произошло уже столько, там уже и мосты взрывали, и плотина взрывалась. Разные истории раскручивались.

То есть сегодня, наверное, только применение ядерного оружия может вызвать какой-то такой всплеск вот этого медиа-интереса на Западе к украинскому вопросу с былой степенью интенсивности», – сказал Щелин.

«Идёт именно логика выгорания, логика угорания и главная – скрытая, «логика Гренландии»Все как бы уже понимают, что война проигранато, на самом деле, но признаваться в этом не хочется, ответственность брать не хочется. Поэтому – ну, хочет трепыхаться [Украина], пусть, соответственно, трепещется», – рассуждал политолог.

