Политолог Корнилов поставил на место Климкина, попытавшегося переписать историю

27.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Вспомнивший об украинских корнях известного солдата Красной армии Александра Сильвашко экс-глава МИД Украины Павел Климкин должен помнить, что легендарный лейтенант воевал в составе советских партизан против восхваляемых на Украине бандеровцев и фашистских коллаборантов.

Об этом на своей странице в «Facebook» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, ты только посмотри! Климкин вспомнил об украинских корнях изображенного на знаменитом фото встречи на Эльбе лейтенанта Александра Сильвашко. И тут же возопил: «Россия крадет нашу Победу!» Он хочет сказать, что на Эльбе русских не было??? Я ему больше скажу: с американской стороны на Эльбе одним из первых был рядовой Джо Половски, чьи родители бежали из Киева от еврейских погромов. Так что Климкин может теперь на том же основании утверждать, что и американцев там не было, а с двух сторон объединялись одни украинцы!

Но дело даже не в этом. А кто же мешает официальному Киеву сделать заявление к этому юбилею да вспомнить и о Сильвашко, и о других истинных героях Украины, а не о тех, кому теперь там орут «Слава!»? Ах да, тогда придётся вспомнить, что до Эльбы Сильвашко воевал в составе советских партизан. То есть тех самых партизан, которых убивали бандеровцы. Те самые бандеровцы, которые нынче прославляет и пан Климкин, и официальная Украина. Так кто и что у кого украл?», – написал эксперт.

Также Корнилов подчеркнул, что Климкину и его единомышленникам сначала надо разобраться со своей исторической идентичностью, признать советское наследие и запретить восхваление нацизма на Украине, а уже потом причислять себя к лагерю победителей.

«Пан Климкин, мы очень будем рады, если Вы и Ваши соотечественники действительно вспомнят, на чьей стороне и против кого воевали деды большинства из украинцев. Если Вы вспомните, что эта Победа была нашей общей победой над нацизмом и коллаборационистами в лице бандеровцев.

Присоединяйтесь! Мы только за! Но только будьте последовательны. Сильвашко не мог быть «савэцьким бандитом», пока громил Бандеру, а затем стать «украинским патриотом», когда обнял американца. Бандеровцы не могли быть в составе Антигитлеровской коалиции, одновременно обслуживая своих нацистских хозяев.

Разберитесь в своей голове, наведите порядок со своей идеологией, запретите восхваление нацизма и коллаборационизма – и тогда милости просим в ряды Победителей той войны. Иначе не получится», – резюмировал Корнилов.