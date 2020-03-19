19.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия, Транспорт
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Политолог: Крым – наглядный тест истинной позиции Лукашенко




Отказываясь от прямого транспортного сообщения с Крымом, белорусское руководство демонстрирует, что больше солидаризуется с Западом, проповедующим политику непризнания российского статуса полуострова, нежели со своим партнером по Союзному государству – Россией.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Сергей Киселев, комментируя недавнее обращение главы белорусской общины Крыма Романа Чегринца к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямое авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем.

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Напомним, вчера, по этой же теме высказался и президент России Владимир Путин, заявив, что этот вопрос будет решен со временем.

«Я солидаризуюсь с позицией президента. Мне показалось, вчера был на редкость удачный ответ, в котором были проставлены акценты, не только связанные с вопросом, заданным ему из зала, но и с непосредственным обращением к руководителю Белоруссии, которое показывает позицию России и лишний раз показывает, что, хотя формально и существует Союзное государство, но, тем не менее, Белоруссия обладает своим суверенитетом.

Другое дело, как она этим суверенитетом пользуется. Я думаю, что наладить какое-то автобусное сообщение или железнодорожное было бы просто этично. Это бы свидетельствовало все-таки о том, что Крым – неотъемлемая часть России, что Белоруссия солидаризуется хотя бы с гражданами, не говоря уже о государстве.

А так – Белоруссия, в том виде, в каком сегодня существует позиция белорусской власти, она больше солидаризуется со странами Запада, чем со своим союзником – Россией», – заявил Киселев.

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