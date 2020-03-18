Крымский белорус пожаловался Путину на Лукашенко

18.03.2020, Москва, Елена Острякова

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился сегодня в Севастополе к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на то, что до сих пор нет прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией, числящейся в Союзном государстве.

«Мы с огромной эйфорией восприняли возвращение Крыма из украинской оккупации домой на Родину. Нам хотелось эту эйфорию передать на нашу малую историческую родину. Шли годы, к нам приезжали депутаты Бундестага, парламентов Франции и Италии, но представители самой братской и дорогой для нас страны, с которой мы находимся в Союзном государстве, к нам не приезжали. Их можно было встретить в Крыму, но только на пляже в коротких шортиках», – сказал Чегринец.

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«Тоже неплохо», – отреагировал Путин.

Чегринец рассказал, как обращался к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямое авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю в этом все дело, а не в экономической целесообразности.

Белоруссия имеет право. Это суверенное независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не единое государство, а два разных субъекта международного права.

Беларусь – независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной.

Хотя я понимаю, что для вас – белоруса по национальности – техническая возможность связи со своей исторической родиной важна. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены», – сказал Путин.