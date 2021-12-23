Политолог: «Курти будет использовать спецназ для запугивания косовских сербов»

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После карательной акции в сербском анклаве Штрпце «премьер-министр» Косово Альбин Курти будет и дальше демонстрировать силу сербской общине.

Об этом политолог из Косово Александр Гуджичо заявил сербской редакции радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гуджич уверен, что арестами в сербском анклаве Штрпце агрессивная деятельность премьера Курти в отношении сербской общины с применением боевиков так называемого «спецназа МВД ROSU» не закончится. И нынешнее «правительство» края, собравшееся вокруг этого человека, продолжает строить свою позицию на идеологии крайнего национализма.

«После провала на местных выборах Курти необходимы конфликты с сербами для гомогенизации его электората и сохранения его рейтинга и популярности, поскольку он не реализовал ничего из того, что обещал, – заявил Гуджич. – Такие вторжения будут и дальше, где и когда – об этом знает только Курти, но всякий раз, как он будет садится в лужу, станет использовать этот тип «оружия».

Политолог уверен, что сепаратистский «премьер» поступает так в соответствии со своим личными убеждениями, полагая, что он получит от этого определенные политические очки.