Политолог-майданщик прозрел: Украина – плывущий по течению мусор

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство используется глобальными игроками для достижения своих целей.

Об этом в эфире Youtube-канале заявил поддержавший майдан киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в упор не хочет меняться. В чём разница между мусором и рыбой? В том, что в реке мусор несёт, а рыба в реке плывёт, потому что имеет плавники и имеет своё целеполагание – поохотится и поспать.

Рыба может идти наперекор течению, может перпендикулярно течению плыть, потому что она имеет соответствующие ресурсы или лодка и люди в лодке, а мусор несёт. Может из Ганга вынести в Индийский океан и там прибиться к мусорному острову в сотни километров. Украина такой мусор.

Украина – мусор, и находится в ряду десятков таких же стран, которые такой же мусор, их несёт глобальное течение и прибивает то к России, то к США, то к ЕС. Те их в свою очередь «юзают» как хотят и насколько могут.

Пока не появляются плавники или из бревна не оформляется лодка с гребцами, у таких стран будет судьба всегда характерная для мусора, а какая судьба для мусора, каждый сам понимает», – заявил Романенко.

Напомним, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что в скандале вокруг Байдена и Порошенко Украине следовало бы проводить антикоррупционное расследование без оглядки на мнение США, но украинское руководство боится это сделать.