Политолог: На Западе превратили Дугина в «главного идеолога Путина»

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Известный российский философ и евразиец Александр Дугин в западных СМИ ошибочно считается едва ли советником президента РФ Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта «Балканист.ру Олег Бондаренко.

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По его словам, в реальности Дугин не оказывал серьезного влияния на российскую политику, однако в западных СМИ за ним закрепился образ чуть ли не главного «идеолога Владимира Путина».

«Александр Дугин полиглот, часто бывал на Западе и активно выступал там со своими идеями. В итоге там сформировалось мнение, что именно он и сформировал идеологический базис для нынешней российской политики. В зарубежных СМИ его называют чуть ли не советником президента», – говорит Бондаренко.

Напомним, что на днях в результате теракта (подрыва машины) погибла дочь философа Дарья. В этой машине должен был ехать и сам Дугин, но в последний момент он сел в другой автомобиль.