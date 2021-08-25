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25.08.2021 16:43 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Политолог не понимает, почему Порошенко лишь раз облили зеленкой

Новости УкраиныОбливание зеленкой стало обычной практикой при президенте Петре Порошенко, а потому аналогичное действие по...

Обливание зеленкой стало обычной практикой при президенте Петре Порошенко, а потому аналогичное действие по отношению к нему самому вполне закономерно.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Как шоу парад удался, репетиции прошли не зря. Самим парадом Зеленский, я думаю, может быть доволен. Обливание флагштока у киевской горадминистрации краской имело, скорее, какие-то личные мотивы. Политические привкус имело обливание Порошенко зеленкой. Команда Порошенко сразу же поспешила обвинить в этом Зеленского. Но, с учётом того как к Петру Алексеевичу относятся, удивительно, что подобные инциденты происходят не так часто, как могли бы», – отметил эксперт.

«И вообще – обливание зеленкой прочно вошло в политическую практику именно при президенте Порошенко. Но об этом в команде Порошенко ничего не говорят. Одно дело, когда обливают зеленкой «вату», тогда мы этого не замечаем, делаем вид, что всё в порядке. Другое дело, когда облили «патриота» Петра Алексеевича», – сказал Золотарев.

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