01.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Киев, Мнение, США, Украина
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Политолог: нужно заставить американцев урезонить своих украинских подопечных



Повлиять на поведение Киева в Азовском море могут только США, однако и российская сторона не должна сидеть сложа руки.

Таким мнением в эфире радиостанции «Вести ФМ» поделился политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо делать заявления по поводу того, чтобы американцы остановили своих на Азовском море. Но по факту надо сделать так, чтобы у этих подопечных, а я имею в виду украинскую сторону, не было возможности творить бесчинства. Мы призываем американцев урезонить своих подопечных, но надо сделать так, чтобы они не могли ничего делать, и тогда американцам ничего не останется, кроме как писать какие-то петиции, ну а нам перекидываться с ними разными заявлениями», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова посла Украины в США Валерия Чалого, заявившего о том, что Украина рассчитывает на помощь военных кораблей западных партнеров на борьбу с «российской угрозой».

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