31.08.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, США, Украина
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Украина зовет американские корабли в Азовское море



Украина рассчитывает, что военные корабли западных партнеров помогут Киеву справиться с “российской угрозой”.

Об этом в интервью “Европейской правде” заявил посол Украины в США Валерий Чалый, отметивший, что два американских катера класса “Айленд” будут переданы Киеву, который заплатит за их перевозку и оснащение.

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По его словам, в Азовском море “ситуация обостряется, россияне продолжают постепенный захват позиций”.

“Можем ли мы сравниться с Черноморским флотом РФ по мощностям? Нет. Но мы можем повысить контроль морского пространства, создать компонент соответствующих систем на суше. И мы можем рассчитывать на патрулирование кораблей партнеров, их присутствие в Черном море. В том числе американских кораблей”, – говорит дипломат.

Издание поинтересовалось, могут ли американские корабли зайти в Азовское море.

“Это еще один вопрос. Вхождение в Азов судов, в том числе и военных, сейчас не урегулировано. Запрета – нет, – утверждает Чалый. – Еще много таких вопросов будет возникать. Есть угроза, что это спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта на морском пространстве, а россияне, похоже, этого и добиваются”.

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