Политолог объяснил, почему Зеленский никогда не посадит Порошенко

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что экс-президент Пётр Порошенко полезнее на воле, а его посадка только обернётся головной болью для нынешних украинских властей.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деркач вышел и рассказал просто совершенно сенсационные вещи – я бы не сказал, что они, во-первых, привели к каким-то существенным изменениям в политике или даже в каком-то правовом режиме.

Мне кажется, что шансов мало. Президент, по-видимому, рассматривает Порошенко как удобного оппонента, который на крючке, с ним можно договориться, он проголосует в случае чего как надо.

А если, скажем, его посадить, чего хотят более половины опрошенных украинцев, которые считают, что он этого заслужил, то это… головной боли не оберёшься. Там будут какие-то оплаченные порохоботы бунтовать.

Кроме того, это не понравится «семёрке», не понравится американцам и так далее. Поэтому я не вижу искреннего желания у команды Зеленского довести дело с расследованием в отношении бывшего президента до конца», – заявил Погребинский.