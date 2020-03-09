В Киеве грезят ударом по РФ в условиях падения цен на нефть

В Киеве считают, что Украина должна воспользоваться нынешней ситуацией с обвалом цен на нефть, чтобы еще больше настроить Запад против России.

Об этом, в частности, в своем блоге пишет киевский политолог Виктор Таран, пеердает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия имеет шанс стать банкротом. Саудиты обвалили цену на нефть – она ​​ниже $40 за баррель. При такой цене добыча нефти в России становится просто нерентабельной», – считает Таран.

По его словам, такое падение цен на нефть «создает прекрасные переговорные позиции относительно давления на Россию и вытеснение ее с оккупированных территорий».

«Да, конечно, Россия можно все исправить, передоговориться, да и запас денег у нее пока есть. Но все же, время играет явно не на стороне Путина. Свой вклад в снижение цены на нефть добавит и эффект коронавируса. Украинская власть просто обязана использовать благоприятную международную конъюнктуру в пользу Украины. Вместо того, чтобы думать, например, как пустить воду в Крым, у Зеленского должны думать, как убедить Запад ужесточить санкции против России, которая продолжает стрелять на востоке – именно сейчас усиление санкций было бы очень своевременным», – считает эксперт.

Правда, другой киевский политолог, эксперт «Украинского Института будущего» Юрий Романенко призывает не обольщаться ситуаций.

«Сейчас в связи с обвалом цен на нефть, многие в Украине радостно хлопают в ладоши, что это сильно ударит по России. Ударит. Только в отличие от Украины, Россия все эти годы готовилась к этой ситуации и накопила огромные резервы», – пишет Романенко в соцсети.

По его словам, следствием новой волны кризиса будет более жесткое поведение всех игроков.

«Каждый сам за себя. И для России этот кризис – тоже шанс, попытаться переформатировать свою периферию, куда входит и Украина. Потому не будьте в роли тех сербских дурачков, которые радостно плясали от новости, что Гаврила Принцип завалил эрцгерцога Франца-Фердинанда. Завалить то он завалил, то Сербию ждали ужасные поражения на фронтах Первой мировой…», – резюмирует Романенко.

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