Политолог рассказал о последнем союзнике России в Европе

Президент Сербии Александр Вучич в своей политике во многом ориентируется на российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной в «Московском комсомольце» статье, посвященной недавнему визиту Вучича в Россию, пишет директор Центра прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

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Он напоминает, что в ходе переговоров с президентом РФ было достигнуто соглашение о льготной цене на газ для Сербии. Кроме того, эксперт сравнивает глав двух государств и находит много схожего в стиле их правлении.

«Александр Вучич в своей политике ориентируется во многом на Владимира Путина. Тот же византийский стиль правления, та же вертикаль власти, не свойственная прежде Сербии. Только с поправкой на то, что место силовиков в этой вертикали занимает партия — Сербская прогрессивная партия, одна из самых больших по численности политических партий Европы. Политическая система, в которой есть свои Сурков, Миллер и Кадыров. Такие же недавно введенные социальные выплаты на рождение первого и второго ребенка (до 4 тысяч евро), льготная ипотека для молодых семей», – отмечается в публикации.

По мнению автора, сербский президент «занимает заслуженное положение лидера если не всего Балканского полуострова, то уж точно бывшей Югославии от Боснии до Македонии — того самого сербского мира, о котором раньше говорили сторонники идей «Великой Сербии» Воислава Шешеля, из партии которого и вышел действующий президент».

«Конечно, он давно перестал быть радикалом, но его университеты не прошли даром и сегодня помогают строить будущее маленькой, но важной семимиллионной страны, недавно собравшей 120 стран мира на празднование 60-летия Движения неприсоединения. Да, чуть не забыл — последнего союзника России в Европе, не введшего никаких санкций против Москвы и открывшего представительство Минобороны РФ в своем оборонном ведомстве. Как минимум достаточное объяснение низкой цене на газ, не правда ли?», – резюмирует Бондаренко.