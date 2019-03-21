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21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Политика, Скандал, США, Украина
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Политолог рассказал об “ответке” Порошенко на американские обвинения в коррупции

Заявление Луценко о “списке неприкасаемых” от посла США Мари Йованович – это “ответка” команды Петра Порошенко на идущие из США обвинения в тотальной коррумпированности, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение высказал киевский политолог Руслан Бортник на страниук в соцсети.

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“В ответ на “Вы коррупционеры” из офиса на Танковой ( там расположено посольство США- Ред), прозвучало “Так ты же нас и коррумпировала” на Резницкой ( офис ГПУ- Ред)”, – утверждает эксперт.

По мнению Бортника, расчет на Банковой делают на слабость фигуры Йованович в Госдепе (кадр эпохи Обамы) и надежду на то, что Трамп уцепится в это дело “антиМанафорта” как возможность обвинить Клинтон и бывшую команду демократов в потворствовании украинской коррупции с целью победы на выборах.

“Именно поэтому эта публикация увидела мир в “Хилле”.
Маркером того, станет ли “украинский план” американской игрой будет реакция США на заявление Луценко – диапазон широк – от отзыва посла до уничтожения генпрокурора”, – добавляет эксперт.

“К сожалению, государственного украинского интереса здесь нет – только клановые. Если бы Луценко был Генпрокурором, то обязательно был бы сразу после получения списка возбудить дело по факту попытки вмешательства в деятельность органа госвласти, передать материалы МИД Украины, которые в свою очередь – вызвать на ковер посла США и объяснить несопоставимость такого рода пожеланий с дипломатическим статусом. А не молчать, а потом вбрасывать эту информацию в иностранных СМИ”, – резюмирует Руслан Бортник.

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