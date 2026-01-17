Политолог: Сбежали самые глупые. В российской власти до сих пор тьма либералов

Максим Столяров.  
17.01.2026 15:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 413
 
Либералы, Политика, Россия


Противоречия между США и ЕС – выгодный для России сценарий, ослабляющий позиции либерального крыла, остающегося во власти.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«России выгодно то, что в случае обрушения ЕС руками США, очень сильный удар получат поборники либерального глобализма у нас в стране. Это несомненный плюс для России, потому что отрицать мощь либерально-глобалистской части правящего класса бессмысленно. Как и делать вид, что все сторонники либерального глобализма после 22-го года схватили котомки и убежали на Запад.

Убежали самые глупые. Либо те, кому ясно было в этой ситуации, что они могут оказаться крайними. Поэтому пришлось бежать. Самые умные, самые надёжно стоящие на ногах – они здесь остались», – сказал Шишкин.

Он напомнил, что ориентация на либеральный глобализм присутствовала во власти с момента распада Советского Союза.

«Лишение этой публики мощной поддержки со стороны европейских товарищей – это большой плюс и большая выгода для России. Очарование Европой поуменьшится.  ..

И,  когда Путин говорит о том, что Европа — это не цивилизация, а деградация, это означает, что в российской элите происходят существенные изменения в понимании того, в каком мире мы живем», – сказал эксперт.

  • Подписка на новости Политнавигатора