Политолог: Сербия и Косово лишь добавили шизофрении в швейцарский саммит

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Прошедший в Швейцарии «саммит мира» в конечном итоге оказался не про мир или Украину, а про американские выборы.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мероприятие носило такой шизофренический характер, что-то медицинское – взаимоисключающие тезисы и заявления. Сегодняшнее околозападное сообщество всё больше напоминает поздний Советский Союз в самом плохом смысле. Помните, была такая шутка: мы вам такую борьбу за мир устроим, что камня на камне не останется. Вот примерно так звучали заявления и выступления представителей тех или иных стран, кто посчитал возможным выступить. Добрая половина выступали как статисты, как ученики, которых заставили прийти на этот урок, иначе двойка. Сербия – это вообще отдельная песня. По-моему, впервые за новейшую историю после косовского прецедента под одним документом поставили подпись Косово и Сербия, что тоже указывает на шизофренический характер всего происходящего. Не зря же Салливан поехал. Не Блинкен, не кто-то ещё, а тот, кто технолог-профессионал, который умеет выкручивать не только руки, но и другие части тела для достижения тех или иных поставленных здесь и сейчас задач. Сказано подписи поставить – значит подписи, любым способом», – сказал Мартынов.

Он добавил, что прошедший саммит – это про выборы в США.

«Вообще, всё это мероприятие – не про мир и не про Украину. Они даже там переговаривались первый день, всё время отсылая ко второй серии, ко второму саммиту, который должен обязательно пройти до американских выборов. То есть они прямо связывают избирательную кампанию в США с какими-то возможными, совершенно призрачными результатами вот этого второго саммита. То есть это всё – про американские выборы, в конечном счёте, получается так», – заключил эксперт.